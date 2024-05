Homem confessa que estuprou sobrinha de 6 anos para a mãe dela mas alega que não penetrou: “eu só lambi”

Um homem, identificado apenas como ‘Vitor’, é acusado de estuprar a própria sobrinha, de apenas 6 anos. Circula nas redes sociais um vídeo do homem assumindo o crime para a mãe da vítima. O crime teria ocorrido no último domingo (5) em Areia Branca, no Rio Grande do Norte. De acordo com informações do site EM OFF, Vitor estava estudando para ser pastor.

Como justificativa, ele alega que está passando por ‘problemas no casamento’ e ‘somente lambeu’ as partes íntimas da menina e pede perdão da mulher.

“Eu tô passando um momento… problema no casamento. Não toquei nela, não cheguei nem a me masturbar. Eu não marquei essa menina. Por favor, tenha pena de mim”, diz.

“Vitor ela tá toda marcada Vitor, o corpo dela tá marcado, ela tá toda vermelha, as partes íntimas dela tá toda marcada”, diz a mulher.

O homem detalha como ocorreu o crime. “Eu peguei ela (…) coloquei na cama… Peço perdão… Eu tentei acariciar ela, na minha lascívia, mas eu não toquei nela, diante de Deus. Não penetrou, nada, eu só lambi. Eu sou fraco”.

Revoltada, a mãe da criança rebate as falas do homem e diz que a filha deu detalhes do abuso sexual. “Você colocou o dedo na vagina da minha filha. Ela me contou todos os detalhes… Como se isso não fosse abuso sexual. Inocente. Meu filho, ela é uma criança. É como se fosse uma filha sua. Por isso Deus não deu um filho a você, você não merece ser pai”, diz.