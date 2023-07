Homem confessa que matou a tiros ex-presidiário por vingança

Wendel Anisio Pedroso, vulgo ‘Gajang’, ex-detento do sistema prisional de Santarém, no oeste do Pará, foi executado com vários disparos de arma de fogo, no início da noite da sexta-feira (28), em um lava a jato localizado na esquina da Trav. Clementino de Assis com Rua Icoaraci Nunes, no bairro Aparecida, em Santarém.

Os disparos foram efetuados por dois homens de motocicleta. Um deles foi preso e confessou o crime. Alegou que foi por vingança.

As informações foram divulgadas pelo site O Impacto e pelo Blog do Pião. Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um suspeito tenta fugir a pé, logo após enxergar uma viatura da Polícia Militar indo em sua direção. Seria o executor.

No momento do crime, quando foi abordado pelos dois suspeitos, Wendel trabalhava lavando carros. Em diligência, a Polícia Militar prendeu o suspeito identificado como Carlos Eduardo Torres Dourado, vulgo “Dudu”, de 19 anos. Uma arma com 6 munições, sendo 4 deflagradas, foi apreendida com Carlos Eduardo e deve passar por perícia.

Em depoimento ao delegado plantonista Lucivelton Ferreira, o suspeito confessou o crime e alegou que foi motivado por vingança. Apurações preliminares dão conta de que a morte do suspeito tem ligação com acerto de contas. Segundo a polícia, é Carlos Eduardo que desce da moto e vai em direção à vítima. O suspeito disse que o Wendel brigou com ele em uma festa, e por isso ele praticou o crime, uma espécie de revanche. Até a manhã deste sábado (29), o comparsa continuava foragido.

Histórico criminal

No dia 20 de maio de 2022, o jornal O Impacto divulgou que, um dia antes, 19/05, Wendel Anísio Pedroso Rocha, que tinha 29 anos na época, foi preso junto com uma mulher identificada como Nelcinara dos Santos Silva, de 23 anos. O casal foi preso durante rondas da Polícia Militar na rua Barão de São Nicolau, bairro do Livramento, em Santarém.

De acordo com informações da polícia, o casal foi abordado em via pública quando conduzia uma motocicleta modelo CG 150 Titan de cor amarela e placa OFP 1824, em atitude suspeita. Durante busca pessoal, 25 gramas de maconha foram encontradas com a dupla, além de R$ 80 reais em espécie e um aparelho celular. O casal foi conduzido para a 16° Seccional de Polícia Civil, assim como a motocicleta e todo material ilícito.

Em outra reportagem publicada em 23 de dezembro de 2022, o jornal O Impacto informou que, no dia 22 deste mesmo mês, quatro envolvidos no furto e desmanche de uma motocicleta foram levados para a 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém. Na ocasião, “Gajang” confessou o delito após ser abordado por militares do 3° BPM em via pública.

Neste sábado (29), a reportagem demandou a Polícia Civil do Pará para detalhar o caso e listar o histórico criminal de Wendel Anisio Pedroso. Não houve retorno até o fechamento deste texto. Entretanto, informações preliminares dão conta de que, recentemente, assim que saiu da prisão, há cerca de 3 meses, “Gajang” gravou um vídeo alegando que tinha “débitos” com determinadas pessoas e mencionou que estava tentando levar uma vida digna, trabalhando e seguindo os ensinamentos cristãos.

Com informações do O Liberal, O Impacto e pelo Blog do Pião*