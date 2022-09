Homem confessa ter matado a esposa com facadas e marteladas em Manaus

Redação AM POST

Ozeias Mendes Brito, que estava foragido há 17 anos e foi preso na manhã desta sexta-feira (23), deu detalhes sobre como matou a esposa e ocultou o corpo dela no terreno de uma casa no bairro Redenção, na zona Centro-Oeste de Manaus. O crime ocorreu em 2005.

De acordo com a polícia, Ozeias matou a vítima com marteladas, facadas e depois ateou fogo no corpo.

No dia do crime, a vítima havia saído de casa, mas foi “caçada” pelo marido e com agressões foi levada de volta para casa.

“No dia do crime eles haviam discutido, ela tinha tentado sair de casa. Então consta nos autos que ele perseguiu a vítima, encontrou ela, que estava abrigada na casa de familiares, e saiu trazendo ela em via pública, batendo nela, arrastando pelos cabelos”, disse a delegada Débora Barreiros.

Ao chegar na residência, a vítima gritava por socorro e depois que cessou os gritos, Ozeias saiu da residência e ateou fogo no quintal.

Com a chegada da polícia, o corpo foi e contrado momentos depois completamente carbonizado e enterrado. Desde então, o indivíduo esteve foragido.

O infrator deve responder por homicídio qualificado por motivo fútil e por ocultação de cadáver, uma vez que na época do crime, ainda não havia a tipificação de feminicídio.