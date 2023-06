Homem conhecido como “Cebolinha” que incitava violência contra crianças é encontrado morto

Um homem de 27 anos, conhecido como “Cebolinha”, que protagonizou um vídeo perturbador no qual expressou seu gosto por cometer abusos contra crianças, foi encontrado morto no último domingo (11) em Morada Nova, no interior do Ceará. O indivíduo desafiou abertamente a polícia ao compartilhar as imagens, provocando indignação na comunidade.

Embora a identidade formal do homem não tenha sido divulgada, informações indicam que ele estava em liberdade após uma audiência de custódia, tendo sido previamente detido. A Secretaria da Segurança Pública confirmou que a Polícia Civil está investigando as circunstâncias desse homicídio ocorrido em Morada Nova.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo em uma área rural, resultando em seu falecimento. Até o momento, não há informações sobre suspeitos identificados relacionados ao crime.

“Cebolinha” possuía histórico criminal por porte ilegal de arma de fogo. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas para o local a fim de coletar evidências e iniciar os procedimentos investigativos. A Delegacia Municipal de Morada Nova ficará encarregada de conduzir as investigações sobre o caso.