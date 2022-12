Homem danifica casa e carro de sogro ao descobrir que filha era molestada pelo avô

Redação AM POST

Após descobrir que o sogro molestava a própria neta, um homem – que teve a identidade preservada por conta da Lei de Abuso de Autoridade – danificou a casa e o carro do susposto acusado. O caso aconteceu em um condomínio residencial, localizado no Benedito Bentes, parte alta de Maceió.

Dados repassados pelo Programa Ronda no Bairro dão conta que a equipe Moto 01 estava em patrulhamento pela região na quarta-feira (30), quando foi abordada por um cidadão alegando que a casa de seu pai tinha sido invadida. Os agentes foram ao local indicado e confirmou que a casa tinha sido danificada e o parabrisa do carro quebrado. No entanto, o suspeito, que é genro do dono da casa, já não estava mais no local durante a chegada da equipe.

As buscas foram iniciadas e a patrulha do Ronda se deslocou até onde o suposto autor morava. Durante o percurso, os agentes conseguiram localizá-lo nas proximidades do Residencial Oiticica, no bairro da Cidade Universitária.

Em conversa com os agentes, o suspeito da invasão domiciliar informou que o proprietário da residência, que é o sogro dele, molestava a própria neta, filha dele. Ainda segundo o pai da criança, o sogro teria confessado o crime contra a menor e esse fora o motivo da revolta.

Durante a discussão entre os dois, o dono da casa teria ameaçado o invasor com um facão. A arma branca foi apreendida pela guarnição do Ronda.

Após ouvir o relato do autor da invasão, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, localizada no bairro do Farol para a realização das medidas cabíveis. Quanto à denúncia de abuso da menor, a polícia abriu investigação sobre o caso.

Com informações do Alagoas24Horas*