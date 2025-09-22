A notícia que atravessa o Brasil!

Homem de 27 anos é preso com celular cheio de pornografia infantil em Manaus

A denúncia partiu da mãe de uma criança de 10 anos, que encontrou vídeos e mensagens de cunho sexual no celular da filha.

Por Beatriz Silveira

22/09/2025 às 15:18 - Atualizado em 22/09/2025 às 15:31

Notícias Policiais – Um homem de 27 anos foi preso em flagrante no domingo (21/09) no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, acusado de armazenar material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. A captura ocorreu em uma ação conjunta entre a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e o Plantão de Vulneráveis da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, a ocorrência teve início quando a mãe de uma menina de 10 anos encontrou no celular da filha mensagens e vídeos de teor sexual enviados pelo suspeito. Após a denúncia, policiais militares foram até o endereço indicado, prenderam o homem e o levaram para a delegacia.

Na unidade policial, ele admitiu os fatos e informou que o celular utilizado estava em sua residência. Os agentes foram até o local, apreenderam o aparelho e confirmaram a presença de imagens e vídeos com conteúdo envolvendo menores de idade. O acesso ao material foi realizado com a permissão do próprio suspeito, o que possibilitou à equipe verificar as provas.

Durante o depoimento, ele ainda revelou os sites que costumava acessar, todos com conteúdo impróprio relacionado a crianças e adolescentes. Também foi constatado que o indivíduo trocava mensagens com uma criança residente no continente africano, para quem enviava vídeos de cunho sexual.

Com base nos elementos reunidos, ele foi autuado e permanecerá à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. O caso segue em investigação.

