Homem de 27 anos é preso com celular cheio de pornografia infantil em Manaus

Notícias Policiais – Um homem de 27 anos foi preso em flagrante no domingo (21/09) no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, acusado de armazenar material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. A captura ocorreu em uma ação conjunta entre a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e o Plantão de Vulneráveis da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, a ocorrência teve início quando a mãe de uma menina de 10 anos encontrou no celular da filha mensagens e vídeos de teor sexual enviados pelo suspeito. Após a denúncia, policiais militares foram até o endereço indicado, prenderam o homem e o levaram para a delegacia.

Na unidade policial, ele admitiu os fatos e informou que o celular utilizado estava em sua residência. Os agentes foram até o local, apreenderam o aparelho e confirmaram a presença de imagens e vídeos com conteúdo envolvendo menores de idade. O acesso ao material foi realizado com a permissão do próprio suspeito, o que possibilitou à equipe verificar as provas.

Durante o depoimento, ele ainda revelou os sites que costumava acessar, todos com conteúdo impróprio relacionado a crianças e adolescentes. Também foi constatado que o indivíduo trocava mensagens com uma criança residente no continente africano, para quem enviava vídeos de cunho sexual.

Com base nos elementos reunidos, ele foi autuado e permanecerá à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. O caso segue em investigação.