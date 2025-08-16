A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Homem de 35 anos é encontrado morto dentro de casa no bairro Coroado

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exames complementares.

Por Jonas Souza

16/08/2025 às 17:44

Notícias de Polícia – Na manhã deste sábado (16), um homem de cerca de 35 anos foi encontrado morto dentro de uma residência localizada na Rua Beija-Flor, bairro Coroado, zona leste de Manaus. A vítima, cuja identidade não foi divulgada, morava na casa junto com outros usuários de drogas. A descoberta do corpo ocorreu quando um dos moradores o encontrou sem vida e acionou a polícia.

A perícia realizada no local não identificou sinais de violência física no corpo. As circunstâncias levam as autoridades a suspeitarem que a morte pode estar relacionada ao uso de entorpecentes.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exames complementares. O caso agora está sob investigação da Polícia Civil do Amazonas.

