Homem de 42 anos é preso por abusar de sobrinhas em Santo Antônio do Içá

Notícias Policiais – Santo Antônio do Içá, a 880 quilômetros de Manaus, registrou na terça-feira (07/10), por volta das 13h, a prisão de um homem indígena de 42 anos investigado por estupro de vulnerável contra duas sobrinhas, de 7 e 13 anos. Os crimes teriam ocorrido em junho de 2024, na Comunidade Vila Betânia, zona rural do município. A ação foi conduzida pela 53ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santo Antônio do Içá.

De acordo com o delegado Ubiratan Farias, as diligências iniciadas após a denúncia apontaram o envolvimento direto do investigado nos abusos. “Com base nos elementos e provas colhidos no curso das investigações, representei à Justiça pela prisão preventiva do suspeito, e a ordem judicial foi decretada”, afirmou.

Com a decisão em mãos, equipes policiais realizaram buscas até localizar o homem no Porto de Santo Antônio do Içá. Ele foi preso e encaminhado à unidade policial para os procedimentos cabíveis. Conforme a autoridade policial, as apurações seguem em andamento para garantir a correta responsabilização pelos fatos.

O investigado passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário. Ele responderá pelos crimes de estupro de vulnerável, conforme a investigação que recai sobre os episódios envolvendo as duas crianças na zona rural do município.