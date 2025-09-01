Homem de 60 anos é encontrado morto em avançado estado de decomposição em Manaus

Notícias Policiais – Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na manhã desta segunda-feira (1º/09) na rua Avoeiras, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. A vítima foi identificada como Nazareno Pinheiro, de 60 anos, natural do Pará.

Segundo informações da Polícia Militar do Amazonas, moradores da região perceberam um forte odor vindo da residência de Nazareno e, ao observarem pela janela, notaram o corpo em estado de decomposição. Imediatamente, a PM foi acionada para confirmar a ocorrência e preservar a área.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado ao local para realizar a remoção do corpo e iniciar os procedimentos periciais. Ainda não há informações oficiais sobre a causa da morte, e o resultado dos exames será fundamental para esclarecer as circunstâncias do óbito.

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), ficará responsável pela investigação do caso. Equipes especializadas irão apurar se houve participação de terceiros ou se a morte se deu por causas naturais.

O caso causou comoção entre vizinhos, que relataram que Nazareno vivia sozinho na residência. A situação também chamou atenção para a importância da atenção comunitária, já que moradores foram os primeiros a perceber algo de anormal.

As autoridades reforçam que, até a conclusão da perícia, qualquer informação sobre as causas da morte é preliminar. A investigação seguirá os trâmites legais, com o objetivo de esclarecer todos os detalhes e responsabilizar eventuais envolvidos, caso seja comprovada participação de terceiros.