Homem de 62 anos morre após infarto fulminante em mercado municipal de Manaus

Notícias Policiais – Um homem identificado como Figueiredo, de 62 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (21) após sofrer um infarto fulminante dentro do mercado municipal Dorval Porto, localizado na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com relatos de feirantes, o idoso trabalhava em um dos boxes do mercado e, no momento do ocorrido, estava sentado em frente ao seu espaço, aparentemente descansando. Pouco depois, começou a passar mal e não resistiu.

Testemunhas informaram que Figueiredo era diabético e enfrentava problemas de saúde nos últimos meses, o que pode ter contribuído para o desfecho trágico. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado rapidamente, mas a equipe médica apenas pôde constatar o óbito no local.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar pelos exames de praxe antes de ser liberado para os familiares.

A notícia causou grande comoção entre comerciantes e frequentadores do mercado municipal. Muitos lembraram de Figueiredo como um trabalhador dedicado, sempre presente e atencioso com os colegas e clientes. Sua morte repentina deixou o ambiente de luto e gerou manifestações de solidariedade à família.

O mercado Dorval Porto, conhecido por ser um ponto tradicional de comércio e encontro da comunidade manauara, registrou um dia de tristeza com a perda de um de seus colaboradores mais antigos.