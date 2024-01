Homem descumpre medida protetiva em favor da ex-companheira e acaba preso

No último sábado (26/01), a Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, situada a 68 quilômetros de Manaus, efetuou a prisão de um homem de 29 anos por descumprimento de medida protetiva concedida pela Justiça à sua ex-companheira. A detenção ocorreu na avenida Beira Rio, bairro Centro, naquele município.

De acordo com a delegada Mary Anne Trovão, a vítima possuía uma ordem judicial contra o indivíduo. No entanto, em 4 de novembro de 2023, o homem procurou a mulher e lançou uma pedra no telhado da residência onde ela reside.

“Após esse incidente, a mulher compareceu à delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência (BO), comunicando o descumprimento da ordem judicial. Diante desse fato, representamos à Justiça pela prisão preventiva dele”, afirmou a delegada.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Poder Judiciário, resultando na detenção do indivíduo. Atualmente, ele permanece custodiado na sede da DEP de Manacapuru, aguardando as determinações da Justiça.

Redação AM POST