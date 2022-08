Homem diz que matou idosa por ser ‘X9’ e filho dela por tentar enganá-lo na compra de armas de fogo em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), efetuou, na terça-feira (09/08), a prisão de Carlos Alberson Pereira do Nascimento, de 37 anos, conhecido como “Vaguinho”, investigado pela autoria do duplo homicídio da mãe e filho, identificados como Cynthia Socorro Lisboa Avelino Holanda, que tinha 65 anos, e Luiz Carlos Avelino de Holanda, 43. O crime ocorreu na manhã de domingo (07/08), na casa das vítimas, na rua Arara Vermelha, comunidade Nobre, bairro Lago Azul, zona norte da capital.

Continua depois da Publicidade

Conforme a delegada Marília Campello, adjunta da DEHS, logo após o crime as equipes da unidade especializada iniciaram as investigações, a fim de identificar os envolvidos no ato criminoso. No decorrer das diligências, os policiais chegaram à identidade de Carlos Alberson. Ele compareceu à DEHS, e sua prisão foi efetuada; também foi apreendida com ele uma pistola calibre 9mm.

“Em depoimento, ele confessa o crime e diz ter cometido sozinho, entretanto, iremos investigar se há outros envolvidos. ‘Vaguinho’ conta que a motivação seria acerto pessoal, tendo em vista que ela havia negociado a compra de três armas de fogo com Luiz Carlos, no valor de R$ 9 mil cada, mas apenas uma havia sido entregue”, disse a delegada.

De acordo com a autoridade policial, o indivíduo alega ainda que havia repassado R$ 18 mil referentes às duas armas, no entanto, elas não haviam sido entregues a ele. “Vaguinho” também relatou que uma outra motivação seria o fato de Cynthia ter realizado denúncias sobre ele à polícia, informando que ele praticava tráfico de drogas naquela localidade.

Continua depois da Publicidade

“Ele disse que estava passando pelo local armado, viu a senhora lá na frente da casa e que ela teria rido e caçoado da cara dele. Na cabeça dele, a idosa teria rido por ter o dedurado à polícia. Então ele resolveu logo matá-la naquele momento, matou o filho e foi em busca do neto”, explica a delegada Marília Campelo.

“As investigações continuam para identificar a participação das vítimas e do autor em possível tráfico de drogas”, contou Marília.

Continua depois da Publicidade

Também foi informado que o indivíduo possui cinco processos na Justiça por roubo, praticados no estado do Pará. Inclusive, foi cumprido mandado por sentença condenatória por esse crime em seu nome.

Carlos Alberson responderá por homicídio qualificado e também roubo. Ele será conduzido à audiência de custódia, e ficará à disposição da Justiça.