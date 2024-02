Homem diz ser “Deus” e mata mãe a facadas para “tirar o demônio dela”

Um homem de 38 anos foi preso pela polícia de Goiás suspeito de matar a mãe. Ele foi localizado em uma cisterna, de 25 metros de profundidade, na zona rural de Alexânia, Entorno do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros foi acionado para tirar o homem do local. A informação é do Metrópoles.

De acordo com a polícia, o assassinato ocorreu na madrugada de sexta-feira (9). A mulher de 68 anos foi encontrada sem vida na cama por vizinhos, que ouviram a discussão entre mãe e filho.

Ainda de acordo com os vizinhos, o autor dizia que era “Deus” e teria matado a mãe “para tirar o demônio dela”.

*Redação AM POST