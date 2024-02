Homem é achado morto em Manaus após ter sido sequestrado no Tarumã

Um homem identificado como Adielson Teixeira, de 24 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (17), ao após ter sido sequestrado no dia anterior na rua Oswald de Andrade na comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital.

O corpo de Adielson foi encontrado em um campo conhecido como Buritizal, no mesmo bairro em que o suposto sequestro ocorreu.

De acordo com a esposa dele, o jovem saiu de casa para comprar um lanche e ao retornar, ele teria sido obrigado a entrar em um carro por traficantes que estava invadindo a área. Horas mais tarde, o corpo dele foi encontrado com marcas de tiros.

A mulher diz que acredita que Adielson possa ter sido confundido com outra pessoa e por isso foi assassinado de forma brutal. No entanto, o caso está sendo apurado pela Polícia Civil do Amazonas.