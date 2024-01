Homem é alvejado a tiros na frente de oficina no bairro Morro da Liberdade, em Manaus

Na manhã desta quarta-feira, Elias Emanuel, de 43 anos, foi vítima de um ataque a tiros na Rua Dr. Martins, localizada no bairro Morro da Liberdade, zona Sul de Manaus. O incidente, marcado por violência, deixou Elias gravemente ferido e mobilizou equipes de socorro.

Segundo relatos de testemunhas, Elias estava em frente à oficina onde trabalha quando um motociclista, a bordo de uma Bros de cor branca, se aproximou abruptamente e começou a disparar contra ele. O atirador, após efetuar os tiros, fugiu rapidamente da cena do crime. Pelo menos três disparos atingiram Elias, causando ferimentos graves.

Familiares revelaram que Elias pode ter sido confundido com seu primo chamado Mayke, embora ainda não haja informações sobre por que Mayke seria o alvo do atentado. Elias foi socorrido às pressas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do bairro Colônia Oliveira Machado. Seu estado de saúde é considerado crítico.

O caso, que intriga pela possível confusão de identidade, será alvo de investigação por parte da Polícia Civil do Amazonas. As autoridades buscarão esclarecer os motivos por trás do ataque e identificar os responsáveis pelo crime.

Redação AM POST