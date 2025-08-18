Homem é assassinado a facadas na zona leste de Manaus

Notícias policiais – Um homem ainda não identificado foi assassinado a facadas na tarde desta segunda-feira (18) na Rua Felicidade, na Invasão Nassau 2, localizado na Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. O crime ocorreu por volta das 13h30, segundo informações preliminares.

Equipes da Polícia Militar e do Instituto Médico Legal (IML) já estão no local para realizar os procedimentos necessários. A vítima, ainda não identificada oficialmente, foi encontrada caída e sem vida no local do crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado, mas ao chegar constatou que a vítima já não apresentava sinais vitais.

As circunstâncias que motivaram o assassinato ainda são desconhecidas, e a polícia trabalha para identificar suspeitos e coletar informações que possam esclarecer o caso. Moradores da região relataram ouvir movimentação policial e se mostraram preocupados com a violência crescente na área.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve conduzir as investigações para apurar detalhes e possíveis motivações do crime.