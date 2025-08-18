A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Homem é assassinado a facadas na zona leste de Manaus

Crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (18).

Por Marcia Jornalist

18/08/2025 às 13:38

Ver resumo

Notícias policiais – Um homem ainda não identificado foi assassinado a facadas na tarde desta segunda-feira (18) na Rua Felicidade, na Invasão Nassau 2, localizado na Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. O crime ocorreu por volta das 13h30, segundo informações preliminares.

PUBLICIDADE

Equipes da Polícia Militar e do Instituto Médico Legal (IML) já estão no local para realizar os procedimentos necessários. A vítima, ainda não identificada oficialmente, foi encontrada caída e sem vida no local do crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado, mas ao chegar constatou que a vítima já não apresentava sinais vitais.

PUBLICIDADE

As circunstâncias que motivaram o assassinato ainda são desconhecidas, e a polícia trabalha para identificar suspeitos e coletar informações que possam esclarecer o caso. Moradores da região relataram ouvir movimentação policial e se mostraram preocupados com a violência crescente na área.

LEIA MAIS: Manaus enfrenta semana de calor intenso e baixa chance de chuva

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve conduzir as investigações para apurar detalhes e possíveis motivações do crime.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Caiu na rede é post!

Nathelia: o podcast que transforma caos em crônica e rotina em risada

Como Nathalia Amorim transformou histórias tragicômicas do dia a dia em um programa irreverente que conquista ouvintes sem roteiro nem filtro

há 3 minutos

Brasil

STF marca julgamento de Bolsonaro e outros sete réus com previsão de 27 horas

Análise do núcleo 1 da tentativa de golpe começa em 2 de setembro e deve ocupar seis sessões extras.

há 6 minutos

Manaus

Mário César Filho comemora arrecadação de 15 toneladas de alimentos em cruzada evangelística com Deive Leonardo na Arena da Amazônia

O evento é considerado a maior cruzada evangelística do Brasil nos últimos 50 anos.

há 24 minutos

Manaus

Manaus enfrenta semana de calor intenso e baixa chance de chuva

Sensação térmica pode chegar a 37°C; população deve redobrar cuidados com exposição ao sol.

há 28 minutos

Mundo

Zelensky busca apoio de Trump e líderes europeus em cúpula para tentar pôr fim à guerra na Ucrânia

Reunião em Washington reúne presidentes e chefes de governo para negociar possível acordo de paz após encontro de Trump com Putin.

há 51 minutos