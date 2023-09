Homem é assassinado a tiros e tem corpo desovado no meio da rua em Manaus

Um homem, não identificado, foi assassinado com sete tiros neste sábado (23), na rua 49, divisa com o bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima foi baleada por criminosos e posteriormente desovada no meio da rua; ele foi atingido com tiros na cabeça e no tórax. O indivíduo estava com as calças abaixadas até o joelho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem a identificação dos autores.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), deve investigar o caso.

Redação AM POST