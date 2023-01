Homem é assassinado a tiros enquanto conversava com amigos no bairro do Tarumã, em Manaus

Redação AM POST*

Um homem identificado como Jhon Joseph do Santos Goes, 38 anos, foi assassinado na noite desta segunda-feira (23), na rua 7 do Conjunto Cidadão 10, no bairro do Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi baleado por dois pistoleiros que estavam em uma motocicleta. O ataque aconteceu no momento em que a vítima estava conversando com amigos na rua.

De acordo com testemunhas, Jhon ainda tentou fugir e entrar em uma casa, mas foi atingido na cabeça e morreu.

Moradores disseram que Jhon havia saído a pouco tempo da cadeia, e estava cumprindo a pena no regime semiaberto.

Equipe Instituto Médico Legal (IML) está fez a remoção do corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o crime.