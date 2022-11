Homem é assassinado a tiros no momento em que enfeitava rua para a Copa do Mundo em Manaus

Redação AM POST

Maycon Douglas Souza Carvalho, de 30 anos, foi morto a tiros no momento em que em que enfeitava a rua para a Copa do Mundo, na noite desta quinta-feira (10), no Mutirão, bairro Amazonino Mendes, zona Norte de Manaus.

De acordo com informações, uma dupla chegou ao local a pé, se aproximaram de Maycon e efetuaram os disparos. A vítima estava fazendo bandeirolas no momento do crime.

Maycon morreu no local. O instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).