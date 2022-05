Homem é assassinado com 12 facadas e tem corpo retalhado no Amazonas

Augusto Alexandre da Silva, de 43 anos, foi morto com 12 facadas nessa segunda-feira (30), no município de Itacoatiara (AM). A suspeita é de que o homem tenha sido vítima de latrocínio.

Segundo a polícia, Augusto era de Manaus e estava trabalhando como encarregado de obras no município. Ele era o responsável pela construção de uma unidade do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem).

A vítima foi esfaqueada no peito, no braço e no rosto, e estava bastante ensanguentada. Os golpes atingiram o coração e outros órgãos internos de Augusto. Outros retalharam o braço e o rosto do trabalhador.

O homem estava com cartões de crédito no bolso o que ajudou a ser identificado, entre os pertences estava a quantia de R$ 40 em espécie.

O corpo dele foi trazido para Manaus e entregue à família para ser sepultado.

A polícia investiga o caso.