Homem é assassinado com 14 tiros por criminosos em bar de Manaus

Um homem conhecido apenas como Paulo Augusto, com idade entre 35 e 40 anos, foi executado com 14 tiros, na madrugada desta quinta-feira (24), no interior de um bar conhecido como Ponto da Gelada, na Travessa Tiradentes, bairro São Agostinho, zona oeste de Manaus.

De acordo com informações da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quatro suspeitos chegaram no local em um carro Fiat Mob Vermelho com placa não identificada. Os infratores se aproximaram e dispararam diversas vezes contra a vítima. Paulo Augusto foi atingido com 14 tiros de arma de Fogo calibre .380 pela região do corpo, inclusive na cabeça.

Além do homem, outras duas pessoas foram atingidas por disparos no beco Hebreu, Bairro Santo Agostinho também. Uma jovem identificada como Danny Martins Rodrigues, 15, foi alvejada no pé e recebeu atendimento no SPA Joventina Dias; Francisco Guerra Batista, 42, foi conduzido com urgência para um hospital alvejado nas regiões do pescoço e tórax.

A equipe do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) foi acionada para atender a ocorrência e iniciar a perícia. O corpo de Paulo Augusto foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Redação AM POST