Homem é assassinado com tiro na cabeça por pistoleiros no Amazonas

Na noite do último domingo (20), um jovem de 24 anos foi encontrado morto com um tiro na cabeça em sua casa, na rua Rio Negro, no bairro Alto, localizado em Iranduba, no interior do Amazonas.

Testemunhas informaram para a polícia que os criminosos chegaram ao local em busca de outra pessoa, mas só encontraram o jovem pedreiro e o executaram.

A vítima foi encontrada pela mãe, que entrou na casa do filho e o encontrou morto com um tiro na cabeça.

O caso foi registrado na 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) onde deve ser investigado.