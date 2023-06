Homem é assassinado em churrascaria após discussão sobre futebol

No último sábado (3), um homem foi morto em uma churrascaria localizada na região norte de Belo Horizonte. O principal suspeito do crime é um antigo desafeto da vítima, que o encontrou no estabelecimento e iniciou uma discussão sobre futebol, culminando em trocas de acusações entre os dois.

A vítima, um homem de 50 anos, foi alvejada com dois disparos na cabeça e faleceu no local. O suspeito, um homem de 79 anos, guardou a arma no bolso e deixou o local, caminhando de volta para casa, como mostram as imagens das câmeras de segurança da churrascaria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com depoimentos colhidos pela polícia do 34º BPM-MG, o suspeito e a vítima já possuíam um histórico de conflitos, relacionados a um processo de venda de terreno envolvendo suas famílias. Entretanto, as provocações relacionadas ao futebol foram o estopim para o desentendimento fatal.

Apesar das buscas policiais em seus endereços, o suspeito não compareceu a nenhum deles. Durante o interrogatório de sua filha, ele chegou a ligar para ela, e ela tentou convencê-lo a se entregar às autoridades.

No endereço combinado, entretanto, apenas o veículo do suspeito foi encontrado, e a arma utilizada no crime estava em seu interior. O suspeito continua sendo procurado, enquanto a churrascaria permanece fechada para realização de perícia.