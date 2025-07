Homem é assassinado em rua da Zona leste de Manaus

Notícias policiais – Um homicídio ocorreu na tarde deste domingo (27) na rua Bolinhas, no bairro de Fátima 1, na zona leste de Manaus. A Polícia Militar foi acionada e está no local, aguardando a chegada do Instituto Médico Legal (IML) para remover o corpo da vítima, cuja identidade ainda não foi revelada.

As autoridades também estão à espera da perícia técnica, que realizará uma investigação minuciosa para determinar as circunstâncias do crime. Informações preliminares são escassas, mas a comunidade está em estado de choque diante do ocorrido.

PUBLICIDADE

A polícia investiga a motivação do crime. Moradores da área expressam preocupação com a segurança e pedem mais presença policial.

A colaboração da população é fundamental, e as autoridades incentivam quem tiver informações sobre o caso a se apresentar.

LEIA MAIS: Colisão entre motos termina em briga entre manauara e venezuelano na zona oeste de Manaus

PUBLICIDADE

A expectativa é de que novos detalhes sejam divulgados assim que a perícia concluir a coleta de evidências no local.