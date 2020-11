Homem é baleado ao tentar desarmar policial em Manaus

Redação AM POST

Um homem, de identidade preservada, acabou ferido após tentar desarmar um policial nessa terça-feira (25), próximo ao Terminal da Matriz, bairro Centro, zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, o suspeito estava com mais dois comparsas que haviam sido acusados de roubar um celular no momento em que a vítima entrava no ônibus.

Na ocasião, os PMs foram acionados e se deslocaram para fazer as buscas na região. Dois dos meliantes conseguiram fugir e o que ficou, tentou tirar a arma do policial e foi baleado no pé.

Ele foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto para os cuidados médicos e ao receber alta, foi encaminhado à delegacia.