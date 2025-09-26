Homem é baleado com três tiros no bairro Crespo em Manaus

Notícias Policiais – Um homem ainda não identificado foi baleado com aproximadamente três tiros na manhã desta sexta-feira (26/09), na rua Magalhães Barata, bairro Crespo, zona Sul de Manaus. De acordo com relatos de testemunhas, ele seria morador em situação de rua e teria ido a uma boca de fumo nas proximidades em busca de drogas. Moradores afirmam que o homem teria incomodado algumas pessoas no local e, em seguida, acabou sendo atingido pelos disparos.

Após o ataque, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram os primeiros socorros ainda na via. Na sequência, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro 28 de Agosto para atendimento médico. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do homem.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deve abrir investigação para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do crime. As diligências devem contemplar a coleta de depoimentos e a análise de possíveis imagens de câmeras na área, além do levantamento de informações que confirmem a dinâmica descrita por quem presenciou a ocorrência.

O caso mobilizou moradores do Crespo na manhã desta sexta-feira e gerou apreensão entre comerciantes e transeuntes que circulavam pela rua Magalhães Barata no momento dos disparos. As autoridades reforçam a importância de que informações que possam contribuir com a elucidação do caso sejam repassadas aos canais oficiais da segurança pública, para que a autoria e a motivação do crime sejam esclarecidas.