A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Homem é baleado com três tiros no bairro Crespo em Manaus

Testemunhas afirmam que a vítima, possivelmente em situação de rua, buscava drogas em uma “boca de fumo” antes de ser atingida.

Por Beatriz Silveira

26/09/2025 às 16:22

Ver resumo

Notícias Policiais – Um homem ainda não identificado foi baleado com aproximadamente três tiros na manhã desta sexta-feira (26/09), na rua Magalhães Barata, bairro Crespo, zona Sul de Manaus. De acordo com relatos de testemunhas, ele seria morador em situação de rua e teria ido a uma boca de fumo nas proximidades em busca de drogas. Moradores afirmam que o homem teria incomodado algumas pessoas no local e, em seguida, acabou sendo atingido pelos disparos.

PUBLICIDADE

Após o ataque, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram os primeiros socorros ainda na via. Na sequência, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro 28 de Agosto para atendimento médico. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do homem.

Leia também: Filho adotivo teve ajuda de funcionários de clínica para sequestrar e extorquir o próprio pai em Manaus

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deve abrir investigação para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do crime. As diligências devem contemplar a coleta de depoimentos e a análise de possíveis imagens de câmeras na área, além do levantamento de informações que confirmem a dinâmica descrita por quem presenciou a ocorrência.

O caso mobilizou moradores do Crespo na manhã desta sexta-feira e gerou apreensão entre comerciantes e transeuntes que circulavam pela rua Magalhães Barata no momento dos disparos. As autoridades reforçam a importância de que informações que possam contribuir com a elucidação do caso sejam repassadas aos canais oficiais da segurança pública, para que a autoria e a motivação do crime sejam esclarecidas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Famosos

Humorista de ‘A Praça é Nossa’ é condenado por abusar da própria filha de 7 anos

Cristiano Pereira se defendeu e afirmou ser alvo de alienação parental.

há 9 minutos

Polícia

Influencer Pai Maycon é preso suspeito de adulteração em moto em Manaus

Polícia Civil apreende motocicleta do influenciador após acidente com BMW que deixou dois feridos na Zona Leste.

há 45 minutos

Amazonas

Cidade Universitária de Omar Aziz envergonha todos os brasileiros não só os amazonenses, diz comentarista político em crítica ao senador

Diego da Luz disse que o senador deve explicações sobre o tema e destacou que a população está cansada de promessas.

há 56 minutos

Amazonas

Departamento Aéreo da SSP-AM qualifica no Amazonas primeiro piloto para operar helicóptero

Capacitação reforça a segurança aérea no Amazonas e amplia a versatilidade do Departamento de Operações Aéreas.

há 59 minutos

Manaus

Vice-prefeito Renato Júnior reinaugura Cmei Dom Bosco que atenderá 519 alunos fortalecendo a rede de ensino em Manaus

A nova estrutura, moderna e adaptada, permite ampliar o atendimento de 180 para 519 crianças.

há 1 hora