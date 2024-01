Homem é baleado durante troca de tiros com a PM no bairro Santo Agostinho em Manaus

Notícias de Manaus – Um homem foi baleado em um tiroteio ocorrido na tarde desta segunda-feira (29), na rua Projetada, no bairro Santo Agostinho, na zona Oeste de Manaus. A vítima ficou em estado grave e não teve o nome revelado pela polícia.

Segundo informações de policiais da 8º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as equipes realizavam patrulhamento de rotina no local quando foram recebidos com tiros por um trio, iniciando a troca de tiros entre os suspeitos e a polícia. Na ação, um dos homens foi baleado.

Dois dos suspeitos conseguiram fugir pela rua Projetada. Para escapar, os criminosos teriam até fingido serem policiais civis a paisana e que estavam em uma troca de tiros.

O homem baleado foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado em estado grave para uma unidade de saúde.

Os outros dois envolvidos são procurados pela Polícia Civil que investiga o caso.

*Redação AM POST