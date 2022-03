Homem é baleado e morre durante ataque de criminosos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Alex Pena Mendes, 31, morreu ao ser baleado durante ataque criminoso na manhã desta quarta-feira (16), no Beco Herculano, no bairro Compensa, Zona Oeste.

De acordo com a polícia os meliantes estavam a procura do enteado de Alex, que não teve o nome revelado. O grupo composto por cinco homens invadiu o beco por volta das 9h e chegou no local atirando e procurando pelo alvo.

Com medo de ser ser baleado, Alex saiu correndo para tentar se esconder em um banheiro, mas não conseguiu entrar e foi atingido ali mesmo pelos suspeitos.

De acordo com vizinhos o homem não tinha ligação com o mundo do crime e que trabalhava vendendo marmita com a mulher no Centro da cidade.