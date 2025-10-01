Homem é baleado no Shopping Ponta Negra em Manaus; assista

Notícias Policiais – Um homem foi baleado no Shopping Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, na noite desta quarta-feira (1º/10), em um incidente que assustou frequentadores e lojistas.

Segundo informações preliminares, a vítima foi baleada do lado de fora e correu para dentro do shopping em busca de socorro, durante um desfile que estava sendo realizado no local.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. A vítima foi levada pela ambulância ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, onde receberá atendimento especializado. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da pessoa ferida, nem sobre a motivação do disparo.

Em um dos vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver o momento exato em que o homem é socorrido e colocado em uma maca, sendo conduzido rapidamente para atendimento médico.

O caso segue em andamento. As informações disponíveis até o momento se baseiam no que foi relatado por pessoas que estavam presentes e presenciaram a movimentação em frente à loja.