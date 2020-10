Homem é baleado por policial durante confusão por apreensão de caixa de som em Tonantins

Um homem, identificado como Josimar Castro Rodrigues, de 27 anos, foi baleado na perna no último domingo (11) após ignorar tiros de advertência e avançar contra o investigador da Polícia Civil, Alan Sampaio, em um evento político realizado na rua São Francisco, no Centro do município de Tonantins (distante a 863 quilômetros de Manaus).

A confusão foi gerada após a apreensão de um aparelho de som no local. Revoltados, os participantes do evento foram tirar satisfação com os agentes, que atiraram duas vezes para o alto e na terceira vez eles acertaram a perna de Josimar que foi levado para um hospital próximo e sofreu fratura cominutiva (quebra do osso em mais de dois fragmentos) na tíbia e na fíbula. Ele vai ser transferido para Manaus para passar por cirurgia.

Conhecidos da vítima tentaram avançar contra o investigador, que fugiu do local em uma motocicleta. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que Alan Sampaio realizava diligência no local após receber denúncia de “perturbação de sossego, poluição sonora e descumprimento de decreto governamental contra a Covid-19”.

O investigador relatou que a equipe, presente no dia, solicitou que o homem baixasse o volume do som, mas ele se recusou, por isso foi necessário apreender o aparelho.

“Conforme o gestor, na ocasião, o dono de uma lanchonete denunciou que estava sendo prejudicado pelo volume alto da caixa de som do ponto comercial ao lado. O comerciante mencionou que não estava conseguindo realizar os atendimentos de pedidos de delivery, e dos clientes que estavam no local”, afirmou a SSP-AM.

O Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Amazonas (Sinpol-AM) divulgou uma “moção de apoio” a Alan Sampaio, nesta terça-feira (13), dizendo que ele “agiu no estrito cumprimento do seu dever”.

“A fim de cumprir a lei e manter a ordem, numa ação interinstitucional, o policial civil pediu apoio da PM e da GCM, momento em que iniciou os procedimentos para adotar as providências previstas em Lei na Delegacia, razão pela qual o infrator se opôs as ordens das autoridades públicas e estimulou outras pessoas a um tumulto generalizado”, diz trecho da nota do Sinpol.