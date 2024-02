Jackson Oliveira, 17 anos, foi assassinado com vários tiros na manhã deste sábado (17), por dois homens em uma moto no município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

De acordo consta no registro da ocorrência, a vítima chegou a ser levada para o Hospital José Mendes, mas morreu à caminho da unidade hospitalar. Jackson era morador do Conjunto Mutirão na cidade.

De acordo com testemunhas, o motivo da morte teria sido por possível empréstimo com agiota, a vítima estava devendo uma quantia em dinheiro e foi cobrado com sua própria vida.

No entanto, o caso está agora sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).