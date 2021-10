Homem é condenado a 12 anos por estuprar os próprios filhos de 1 e 4 anos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Nesta quinta-feira (21/10), por volta das 6h, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das equipes da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), deflagrou ação policial que resultou na prisão de um homem de 41 anos, em razão de sentença condenatória, pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra seus filhos, uma menina de quatro anos e um menino de um ano e sete meses. O crime ocorreu em 2010, em Manaus.

Continua depois da Publicidade

A delegada Joyce Coelho, titular da unidade especializada, explicou que a mãe das crianças sempre as deixava aos cuidados de sua irmã. Porém, na ocasião do crime, a mulher estava viajando, e ela teve que deixar as crianças com o pai delas.

“No dia do crime, o infrator se aproveitou do momento em que as crianças foram dormir, e se deitou na mesma cama que eles. Naquela ocasião, ele tirou a calcinha da sua filha e praticou os atos libidinosos na menina, bem como em seu filho”, disse a delegada.

A autoridade policial informou que o mandado de prisão em razão de sentença condenatória em nome do infrator foi expedido no dia 14 de janeiro deste ano, pela juíza Patrícia Chacon de Oliveira, da 1ª Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.

Continua depois da Publicidade

Prisão – Com a ordem judicial decretada, os policiais iniciaram as diligências e efetuaram a prisão dele, no bairro Nova Esperança, zona oeste da cidade.

Procedimentos – O homem foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. Ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição do Poder Judiciário.