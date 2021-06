Homem é condenado a 14 anos de prisão por estuprar a própria filha em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu na manhã desta sexta-feira (18/06), por volta das 11h, mandado de prisão em razão de sentença condenatória, de homem de 46 anos, repositor de supermercado, pelo crime de estupro de vulnerável contra a filha, de 7 anos, ocorrido em 2013. A prisão aconteceu no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular da unidade policial, na época do crime, o homem foi denunciado por familiares da mãe da criança.“No dia do ocorrido, o homem buscou a menina na casa de sua mãe para levá-la ao dentista, ocasião em que a levou primeiro à sua casa, onde ficou sozinho com ela, por mais ou menos uma hora, momento em que abusou da criança. A menina foi devolvida à mãe, às 17h, e ele foi preso em flagrante na noite da mesma data”, disse o delegado.

Segundo a autoridade policial, o repositor de supermercado foi levado ao 1º DIP, onde permaneceu preso durante quatro meses, e passou a responder em liberdade, mediante medidas protetivas em favor da vítima. Ao final do processo, o homem foi condenado a uma pena de 14 anos em regime fechado, cuja ordem judicial foi expedida no dia 8 de junho deste ano, pelo juiz Ian Andrezzo Dutra, da 1ª Vara Especializada em Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.

O homem foi condenado a 14 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável. Ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.