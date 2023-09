Homem é condenado a 18 anos de prisão por homicídio na comunidade Mundo Novo em Manaus

Manaus (AM) – O réu Bessa Dias da Cruz foi condenado a 18 anos e oito meses de prisão em regime fechado pela morte de Gabriel da Silva Farias. O julgamento dele ocorreu na última segunda-feira (25) e foi realizado pela 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus.

Conforme denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual, no dia 19 de outubro de 2019 Bessa Dias da Cruz matou, com tiros de revólver, Gabriel da Silva Farias, após uma desavença na comunidade Mundo Novo, na Zona Norte de Manaus.

A sessão do júri foi conduzida pela juíza Clarissa Ribeiro Lino, com a acusação sendo realizada, na sessão, pela Promotora de Justiça Clarissa Moraes Brito e a defesa do réu sendo realizada pelo defensor público Wilsomar de Deus Ferreira.

Duas testemunhas confidenciais confirmaram que Bessa Dias da Cruz cometeu o crime. No interrogatório, o réu negou a autoria do crime.

Nos debates a Promotora de Justiça pediu a condenação do réu pelo crime de homicídio, com a qualificadora de motivo fútil. Já a defesa pediu a absolvição do réu, sustentando negativa de autoria, bem como por falta de provas. Para o caso de eventual condenação do réu, a defesa pugnou pelo afastamento da qualificadora de motivo fútil, assim como pelo homicídio privilegiado, e também pela inexigibilidade de conduta diversa.

Na sessão, encerrado os debates, os jurados, votaram pela condenação do réu, de acordo com a denúncia do Ministério Público.

Na aplicação da pena a magistrada sentenciou Bessa Dias da Cruz a 18 anos e oito meses de prisão em regime fechado, mantendo a custódia cautelar até o trânsito em julgado da sentença.

Bessa foi preso em 1º de outubro de 2021, totalizando um ano, 11 meses, três semanas e três dias de pena provisória.

*Com informações da assessoria