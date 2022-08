Homem é condenado a mais de 14 anos de prisão por estupro e tortura contra sua ex-companheira em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, na tarde desta segunda-feira (22/08), por volta das 14h, mandado de prisão em razão de sentença condenatória de um homem, de 51 anos, pelos crimes de estupro e tortura praticados contra sua ex-companheira, de 41 anos. A prisão foi efetuada no bairro Centro, zona sul de Manaus.

O delegado Mauro Duarte, titular da unidade policial, informou que o crime ocorreu em julho de 2013, ocasião em que o infrator manteve a mulher em cárcere privado e cometeu os crimes contra ela.

“Ela já estava separada dele há seis meses, entretanto ele a manteve em cárcere privado e abusou sexualmente dela. A vítima precisou fingir que tinha interesse em reatar o relacionamento com ele, e somente dessa forma ela conseguiu sair do cárcere. Em seguida, a vítima procurou a delegacia e registrou a ocorrência”, disse o delegado.

A autoridade policial explicou que foi expedido um mandado por sentença condenatória em nome do indivíduo, pela juíza Patrícia Chacon de Oliveira Loureiro, do 2º Juizado Especializado da Violência Doméstica.

Prisão

Os policiais do 30° DIP receberam denúncias anônimas informando a localização do infrator, com base nisso, seguiram em diligências e cumpriram a ordem judicial.

O indivíduo foi condenado a 14 anos, um mês e 22 dias de prisão pelos crimes de estupro e tortura. Ele ficará à disposição do Poder Judiciário.

Denúncias

Caso sejam vítimas ou tomem conhecimento de crimes semelhantes, a população pode realizar denúncias pelo número (92) 98409-3030, o disque-denúncia do 30º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).