Homem é condenado a mais de 45 anos por estuprar enteadas no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, nesta sexta-feira (08/04), por voltas das 9h30, mandado de prisão em razão de sentença condenatória em nome de um homem, de 57 anos, pelo crime de estupro de vulnerável. O crime ocorreu em 2014 e as vítimas foram suas enteadas, que na época tinham 12 e 15 anos na época.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o delegado Kleber Willian, titular da unidade policial, na ocasião, a mãe das adolescentes registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), relatando o crime. Foi feita apuração sobre o fato e requisição dos exames, medidas protetivas e acompanhamento psicossocial com as vítimas.

“As equipes de investigação localizaram o indivíduo no sistema prisional, realizaram diligências acerca da localização dele e descobriram onde o mesmo trabalhava. Foram até o local e cumpriram a ordem judicial em seu nome”, explicou o delegado.

O homem foi preso no bairro Flores, zona centro-sul da capital.

Continua depois da Publicidade

Procedimentos

O homem foi condenado a 45 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. Ele será conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.