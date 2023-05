Homem é condenado a mais de 7 anos de prisão por roubar R$ 5,4 mil durante assalto em comércio de Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), cumpriu, na terça-feira (17/05), às 6h, mandado de prisão em razão de sentença condenatória de Saymon de Souza, 29, por roubo a um estabelecimento comercial localizado na avenida Rio Guamá, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul. O crime ocorreu no dia 2 de março de 2014.

Conforme o delegado Jander Mafra, titular da unidade policial, as diligências iniciaram após as equipes policiais do 10° DIP receberem denúncias anônimas sobre a localização do infrator e, com o apoio da 10ª Cicom, efetuaram a prisão dele na avenida Torquato Tapajós, zona norte.

“Na época do fato, Saymon e outros indivíduos invadiram o comércio e roubaram R$ 5,4 mil e quatro aparelhos celulares das vítimas que estavam no local”, disse.

Saymon foi condenado a mais de 7 anos de regime fechado pelo crime de roubo e ficará à disposição do Poder Judiciário.