Homem é condenado a mais de 9 anos de prisão por homicídio qualificado em Manaus

Notícias Policiais – Edson Coelho foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela morte de Gabriel Oliveira de Souza, ocorrida em 2015 no bairro Dom Pedro, zona Centro-Sul de Manaus. A decisão foi proferida nesta quarta-feira (24/9) pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

A denúncia do Ministério Público do Amazonas (MPAM) enquadrou o réu por homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal). Edson não compareceu ao julgamento e teve negado o direito de recorrer em liberdade. Da decisão, ainda cabe recurso.

De acordo com a acusação, o crime aconteceu por volta das 20h do dia 4 de outubro de 2015, na rua José Belém, no Dom Pedro. Vizinhos, Edson e Gabriel iniciaram uma discussão que evoluiu para troca de ofensas. Durante o conflito, o acusado foi até sua residência, pegou uma faca e, de surpresa, atacou a vítima, que tentou fugir. Gabriel foi alcançado e golpeado diversas vezes, conforme o laudo necroscópico, não resistindo aos ferimentos.

Com a condenação, Edson Coelho deverá cumprir a pena em regime fechado. O processo segue para as etapas de execução penal, conforme os trâmites legais.