Homem é detido após quase matar ex-companheira em Lábrea

Redação AM POST

A Polícia Militar (CIPM) deteve um homem de 51 anos de idade após ser acusado de efetuar disparo com arma de fogo em frente a uma residência na rua José Germano, em Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus) na tarde da última sexta-feira (1).

Continua depois da Publicidade

Segundo os policiais, a equipe recebeu denúncia pelo 190 sobre o procedimento do homem e foi ao local, mas não encontrou o suspeito. Contudo, às 16h30 compareceu no quartel da unidade policial uma mulher de 35 anos que apontou o seu ex-companheiro de 51 anos como autor do disparo, supostamente por ciúme.

Ele confirmou ter efetuado o disparo com arma de fogo, que estaria no quarto que ocupa, onde os policiais encontraram de fato o armamento.