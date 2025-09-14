Homem é detido com 13 tabletes de skunk perto do porto de Jutaí no Amazonas

Notícias Policiais – Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso neste sábado (13) com 13 tabletes de maconha do tipo skunk. A ação ocorreu nas proximidades do porto do município de Jutaí, a 751 quilômetros a oeste de Manaus, após equipes policiais receberem informações de que o indivíduo estaria em posse de drogas. De acordo com o delegado Renato Alves, da 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Jutaí, a abordagem aconteceu na área do porto depois que as equipes foram alertadas sobre a possível posse de substâncias entorpecentes.

“Nós nos deslocamos até o endereço e conseguimos identificar o autor e prendê-lo em flagrante, bem como apreender o material ilícito”, afirmou o delegado. O conteúdo apreendido foi recolhido no local e o suspeito conduzido para os procedimentos cabíveis na unidade policial.

As investigações irão prosseguir para apurar o destino da droga e identificar seu possível destinatário. Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre a rota, a origem do material ou outras pessoas eventualmente envolvidas no caso. As equipes seguem reunindo informações para esclarecer o percurso da substância e confirmar quem receberia os 13 tabletes apreendidos.

O infrator foi autuado por tráfico de drogas, passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário. A prisão em flagrante, realizada nas imediações do porto de Jutaí, consolida as informações recebidas pelas equipes e reforça a continuidade das diligências. Novos desdobramentos dependerão do avanço das investigações conduzidas pela 56ª DIP, que busca identificar o destinatário e detalhar o destino da droga apreendida.