Homem é detido com drogas e balança de precisão na zona norte de Manaus

Ação ocorreu durante patrulhamento da Força Tática

Por Beatriz Silveira

15/08/2025 às 19:33

Notícias Policiais – Um homem não identificado foi preso na tarde da última quinta-feira (14) por posse de entorpecentes e outros materiais ilícitos na rua Cavaquinho, bairro Terra Nova, zona norte de Manaus.

A prisão ocorreu durante patrulhamento ostensivo realizado pela Força Tática.

Suspeito tentou fugir

De acordo com informações da polícia, a ação teve início por volta das 15h30, quando os agentes avistaram o suspeito correndo ao perceber a aproximação da viatura. Os policiais iniciaram o acompanhamento e, pouco depois, conseguiram detê-lo.

Durante a abordagem, foi encontrada uma sacola contendo 67 trouxinhas de oxi, uma porção média da mesma droga e uma balança de precisão, indicando possível envolvimento com o tráfico de drogas.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o suspeito ficou à disposição da Justiça.

 

