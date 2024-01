Homem é detido com pedras preciosas escondidas do sapato

Na noite desta segunda-feira (29), uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na detenção de um homem paraguaio na cidade de Cascavel, no oeste do Paraná. O indivíduo foi flagrado com pedras misteriosas escondidas na sola do sapato durante a abordagem policial.

O cidadão paraguaio, que já possuía um mandado de prisão aberto em seu país de origem pelo crime de importunação sexual, revelou aos agentes que sua intenção era levar as pedras misteriosas para o estado da Bahia. No total, foram encontrados 31 minérios, os quais foram extraídos do solo paraguaio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal (PF), que agora ficará responsável pela investigação do caso. Uma perícia especializada será realizada para determinar o valor das pedras misteriosas e analisar a natureza dos minérios apreendidos.

Além do flagrante de contrabando, o detido teve sua situação migratória recusada, sendo decidido que deverá retornar ao Paraguai.

Redação AM POST