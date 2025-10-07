Homem é detido por usar empresas de fachada para fraudar compras em Manaus

Notícias Policiais – Um homem, de 31 anos, foi preso na quinta-feira (2), suspeito de aplicar golpes utilizando dados falsos e empresas de fachada. A detenção ocorreu no bairro Japiim, zona sul de Manaus.

De acordo com o delegado Adriano Félix, o investigado abordava empresas se passando por empresário interessado nos produtos oferecidos. “Em seguida, fornecia informações fraudulentas sobre sua suposta empresa, geralmente em nome de terceiros, e realizava compras com o intuito de não quitar os débitos, dificultando a cobrança posterior”, explicou.

A investigação aponta que o suspeito mirava especialmente empresas sem movimentação financeira recente. Nesses casos, ele alterava a titularidade para terceiros “fantasmas” e, a partir daí, buscava novas vítimas em potencial para continuar aplicando o golpe.

Ainda conforme a autoridade policial, foi constatado que o indivíduo já responde a diversos processos por estelionato, sendo considerado contumaz na prática criminosa, que causa prejuízos significativos ao mercado comercial do Amazonas.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à audiência de custódia e permanece à disposição do Poder Judiciário. As apurações seguem para identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar o alcance das fraudes.