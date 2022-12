Homem é encontrado com pênis decepado e amarrado em árvore

Redação AM POST

Um homem de 35 anos foi encontrado morto e amarrado a uma árvore na estrada que liga ao Cristo Redentor, em Pouso Alegre, no Sul de Minas. De acordo com a Polícia Militar (PM), havia sinais de tortura no corpo da vítima.

Continua depois da Publicidade

Nesse sábado à noite (17/12), os policiais militares receberam a informação de que um corpo tinha sido encontrado na estrada. Ao chegar ao local, a polícia achou a vítima amarrada a uma árvore, com um lenço na região do pescoço e seminu. O corpo estava com diversos ferimentos e queimaduras, inclusive com o órgão genital decepado.

Os policiais começaram, então, a buscar informações e encontraram a família do homem. Na conversa com os PMs, os familiares disseram que o rapaz estava desaparecido há quatro dias.

Os familiares não souberam passar informações sobre suspeitos do crime. O que disseram é que o rapaz dizia que estava sendo ameaçado de morte por causa de dívidas de drogas.

Continua depois da Publicidade

No local em que ele foi encontrado, não há câmeras de segurança para ajudar a elucidar o crime. Os policiais militares fizeram um rastreamento na região e no bairro em que a vítima morava, mas nenhum suspeito foi identificado. O caso será investigado pela Delegacia de Pouso Alegre.

*Com informação Correio Braziliense