Homem é encontrado enterrado em área de mata no bairro Santa Etelvina

O corpo de um homem não identificado, foi encontrado enterrado na madrugada desta segunda-feira (30), em uma área de mata na rua Bela Vista, comunidade Jardim Vera Cruz, bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, depois de desenterrar o corpo, foi encontrado no mesmo, várias marcas de perfuração de faca nas costas, barriga e cortes profundos no pescoço.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem quem seríam os autores.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.