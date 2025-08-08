Homem é encontrado executado e amarrado em via pública com bilhete misterioso; veja

Notícias de Manaus – Um homicídio brutal chocou moradores do bairro Terra Nova na noite desta quinta-feira (7), na zona Norte de Manaus, onde o corpo de um homem foi encontrado na rua, amarrado com cordas e envolto em um lençol, indicando que teria sido retirado de sua cama.

Próximo ao corpo, um cartaz com uma mensagem sugere uma ligação direta com a morte de uma adolescente de 15 anos ocorrida no bairro Jesus Me Deu, também na zona Norte trazendo o seguinte recado: “Morri porque matei a criança de 15 anos no bairro Jesus Me Deu”. A autoria do recado permanece sob sigilo para resguardar as investigações.

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Polícia Militar, Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para perícia e remoção do corpo.

Imagens mostram policiais isolando a área e coletando evidências, enquanto a DEHS trabalha para esclarecer se o crime tem relação com o assassinato da jovem, ainda não oficialmente confirmado.

Um elemento que reforça a complexidade do caso é a ocorrência de outro homicídio na mesma residência, apenas dois dias antes: uma mulher foi assassinada e seu corpo removido do local sem roupas, conforme noticiado pela imprensa local.

Essa sequência de crimes no mesmo endereço levanta hipóteses sobre possíveis acertos de contas ou disputas locais.

A Polícia Civil mantém as investigações em sigilo, avaliando as conexões entre os episódios, enquanto a comunidade acompanha apreensiva os desdobramentos.