Homem é encontrado morto a facadas na Praça da Saudade, em Manaus

Notícias policiais – Na madrugada desta sexta-feira, 12, um homicídio foi registrado na Praça da Saudade, no centro de Manaus. A vítima, um homem do sexo masculino ainda não identificado, foi brutalmente atacado com uma arma branca, apresentando várias perfurações pelo corpo.

Moradores da região, ao perceberem a gravidade da situação, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ao chegarem ao local, os profissionais de saúde constataram o óbito da vítima, que já não apresentava sinais vitais.

A cena do crime foi isolada pela Polícia Militar, que iniciou os procedimentos de investigação. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) assumiu o caso para apurar as circunstâncias do crime e identificar o autor do ataque.

As autoridades buscam testemunhas e qualquer informação que possa ajudar a elucidar o que aconteceu naquela madrugada.

Este trágico episódio ressalta a crescente preocupação com a violência na capital amazonense e a necessidade de medidas efetivas para garantir a segurança da população.

A brutalidade do ato e a forma como a vítima foi atacada geram indignação entre os moradores da área, que clamam por justiça.

As investigações seguem em andamento, e a polícia está empenhada em esclarecer todos os detalhes deste crime violento.