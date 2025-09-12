A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Homem é encontrado morto a facadas na Praça da Saudade, em Manaus

Vítima sofreu múltiplas perfurações na madrugada desta sexta-feira.

Por Marcia Jornalist

12/09/2025 às 08:42

Notícias policiais – Na madrugada desta sexta-feira, 12, um homicídio foi registrado na Praça da Saudade, no centro de Manaus. A vítima, um homem do sexo masculino ainda não identificado, foi brutalmente atacado com uma arma branca, apresentando várias perfurações pelo corpo.

Moradores da região, ao perceberem a gravidade da situação, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ao chegarem ao local, os profissionais de saúde constataram o óbito da vítima, que já não apresentava sinais vitais.

A cena do crime foi isolada pela Polícia Militar, que iniciou os procedimentos de investigação. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) assumiu o caso para apurar as circunstâncias do crime e identificar o autor do ataque.

As autoridades buscam testemunhas e qualquer informação que possa ajudar a elucidar o que aconteceu naquela madrugada.

Este trágico episódio ressalta a crescente preocupação com a violência na capital amazonense e a necessidade de medidas efetivas para garantir a segurança da população.

A brutalidade do ato e a forma como a vítima foi atacada geram indignação entre os moradores da área, que clamam por justiça.

LEIA MAIS: Motociclista morre em colisão com carreta no Distrito Industrial em Manaus; Vídeo

As investigações seguem em andamento, e a polícia está empenhada em esclarecer todos os detalhes deste crime violento.

