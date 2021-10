Homem é encontrado morto com as mãos amarradas e seis tiros na AM-010

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado com seis tiros na manhã desta sexta-feira (15), no Km 26, no ramal Bons Amigos, da rodovia AM-010, que liga Manaus ao município de Rio Preto da Eva.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, o corpo estava com as mãos amarradas e foi encontrado por moradores que passavam pelo local.

A vítima trajava uma bermuda jeans e camisa cinza, sua estatura é mediana. O corpo aguarda no Instituto Médico Legal (IML) para o reconhecimento.