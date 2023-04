Homem é encontrado morto com mãos amarradas e bermuda abaixada em Manaus

Redação AM POST

Um homem, não identificado, foi encontrado morto na manhã deste domingo (2°), atrás do Conjunto Manauara, na rua Patuá, no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a polícia, o corpo foi achado com as mãos amarradas e golpes de faca no pescoço e costas. Ela trajava uma camisa verde e uma bermuda preta que estava abaixada na altura do joelho.

O desconhecido tem uma tatuagem de três faixas na região do braço.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), fez a remoção do corpo e a Polícia Civil investiga o caso.