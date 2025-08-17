A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Homem é encontrado morto com sinais de tortura e mãos amarradas em bairro de Manaus

Vítima, identificada como Vanderlei Cordeiro de Lima, foi achada na tarde deste domingo (17) no bairro Santa Etelvina.

Por Marcia Jornalist

17/08/2025 às 19:19

Ver resumo

Notícias policiais – Na tarde deste domingo (17), o corpo de Vanderlei Cordeiro de Lima foi encontrado na rua 1 de Janeiro, no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

PUBLICIDADE

De acordo com testemunhas, a vítima apresentava sinais claros de tortura e as mãos estavam amarradas. Moradores da região acionaram a polícia após encontrar o corpo.

As primeiras informações indicam que Vanderlei pode ter sido espancado até a morte, embora a motivação do crime ainda seja desconhecida. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo para perícia.

PUBLICIDADE

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) abriu investigação para apurar as circunstâncias e responsabilidades pelo homicídio. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou mandantes do crime.

LEIA MAIS: Família pede ajuda para localizar jovem que desapareceu após sair do trabalho na zona leste de Manaus

O caso reforça a necessidade de atenção das autoridades para a segurança pública na região e o combate à violência em Manaus.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Manaus

Quatro carros se envolvem em engavetamento na Ponte Rio Negro e provocam lentidão; Vídeo

A causa do engavetamento ainda não foi confirmada pelas autoridades.

há 10 minutos

Mundo

Melania Trump envia carta a Putin sobre sequestro de crianças ucranianas em meio a cúpula no Alasca

Documento entregue por Donald Trump aborda denúncia de crimes de guerra russos.

há 26 minutos

Brasil

Brasil: Elite pública ganha até 20 vezes mais que a população, revela estudo

Diferença supera 108% da média mundial.

há 2 horas

Amazonas

Decreto que suspende transparência em Apuí leva Prefeitura à mira do Ministério Público do Amazonas

Órgão cobra explicações sobre decreto de emergência que suspendeu acesso a informações por 45 dias.

há 2 horas

Esporte

Chocolate: Vasco aplica maior goleada da história contra o Santos no Morumbi

Time carioca vence por 6 a 0 na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e marca recorde no confronto.

há 2 horas