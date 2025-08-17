Homem é encontrado morto com sinais de tortura e mãos amarradas em bairro de Manaus

Notícias policiais – Na tarde deste domingo (17), o corpo de Vanderlei Cordeiro de Lima foi encontrado na rua 1 de Janeiro, no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima apresentava sinais claros de tortura e as mãos estavam amarradas. Moradores da região acionaram a polícia após encontrar o corpo.

As primeiras informações indicam que Vanderlei pode ter sido espancado até a morte, embora a motivação do crime ainda seja desconhecida. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo para perícia.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) abriu investigação para apurar as circunstâncias e responsabilidades pelo homicídio. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou mandantes do crime.

O caso reforça a necessidade de atenção das autoridades para a segurança pública na região e o combate à violência em Manaus.